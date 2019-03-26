Текслер – о пострадавшем доме в Магнитогорске: Желание жителей в приоритете

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер побывал на месте трагедии, произошедшей в Магнитогорске 31 декабря 2018 года.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 31 декабря в 6 часов 10 минут (местное время) утра в результате взрыва бытового газа произошло обрушение седьмого подъезда в десятиэтажном 12-подъездном панельном доме по улице Карла Маркса.

Из-под завалов извлечены тела 39 погибших и шести выживших.

Алексей Текслер вместе с главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым осмотрели пристрой к дому, где пока еще царит разруха. Пристрой, в котором располагался магазин «Зори Урала», начали сносить на прошлой неделе. Помимо этого, рабочие занимаются усилением конструкции уцелевшей арки дома.

Алексей Текслер почтил память жертв магнитогорской трагедии, возложив цветы на импровизированном мемориале.

Сергей Бердников представил новому руководителю региона проект благоустройства дворовой территории, разработанный трестом «Магнитострой». Пока это только эскизы. Ни рабочего проекта, ни проектно-сметной документации никто еще не делает. Окончательного решения по судьбе дома и благоустройству дворовой территории еще не принято.

Сергей Бердников рассказал, что от магнитогорцев поступали предложения по увековечиванию памяти погибших и установлению на месте трагедии стелы. Но местные жители, которые живут в этом доме, выступили категорически против. Они не хотят, чтобы что-то им напоминало о произошедшей трагедии, передает наш корреспондент.

Врио губернатор Алексей Текслер согласился, что «желание местных жителей должно быть в приоритете».

Выслушав главу города и познакомившись с проектов Алексей Текслер отправился на встречу с жителями дома.

Как уже сообщало агентство, Борис Дубровский (на тот момент губернатор Челябинской области), идя навстречу пожеланиям жителей, предложил возвести мемориал на месте, который занимали наиболее пострадавшие 7 и 8 подъезды. На одной стене предлагалось изобразить спасателя, выносящего младенца, и икону. На другой – имена 39 погибших под завалами дома.

Затем администрация разработала проект благоустройства территории. Предлагалось в память о жертвах трагедии изобразить на стене дома взмывающих в небо 39 белых птиц. Это может быть и сохранившаяся стена дома №164, если после повторной экспертизы его признают безопасным для проживания и не будут сносить.

Кроме того, проектом предусмотрено создание сквера (между существующими жилыми домами, детсадом и зданием клуба), где будет высажено 39 деревьев(пока не выбран сорт) и обустроена пешеходная зона (со скамейками и урнами), а также клумбы с многолетними цветами.