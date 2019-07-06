Текслер обозначил перспективные направления развития для фермеров

Фермерским, крестьянским хозяйствам для более эффективного развития необходимо, помимо растениеводства, заниматься и животноводством. Хозяйствам будет оказана помощь в этом направлении.

Об этом говорил глава региона Алексей Текслер на Дне фермера в Октябрьском районе.

По словам Алексея Текслера, в области сложилась достаточно сбалансированная ситуация. Агрохолдинги и фермерские хозяйства не всегда являются конкурентами и чаще всего дополняют друг друга. «У нас фермерские хозяйства в основном занимаются земледелием, но – и это очень важно – мне кажется, что если мы хотим развиваться более активно, то фермерским, крестьянским хозяйствам необходимо, в том числе, заниматься животноводством. Это все-таки круглогодичная история в отличие от растениеводства», - отметил глава региона.

Алексей Текслер пообещал, что власти будет оказывать поддержку развитию этого, на его взгляд, перспективного направления. «Задача заключается в следующем: чтобы небольшие, индивидуальные предприятия становились фермерскими, а фермерские развивались в разных направлениях, становились достаточно крупными агропромышленными предприятиями», - обозначил цели руководитель области.

Алексей Текслер отметил, что агропромышленный комплекс Челябинской области достаточно развит. При этом есть довольно серьезный задел. «Использование новой техники, и применение современных цифровых технологий в агрокомплексе – это все позволит нам и увеличить объемы производства, и сделать более расширенный ассортимент. Мы в этом направлении работаем. Будем увеличивать поддержку, в том числе фермерским хозяйствам», - рассказал глава региона.

По мнению Алексея Текслера, у фермерских хозяйств есть достаточно серьезный задел в производстве молока. «Сейчас они занимают всего лишь около десяти процентов от ста. Здесь развитие тоже, считаю, возможно», - подчеркнул руководитель области.

Алексей Текслер считает, что в области неплохие перспективы и в производстве рыбы. «У нас край озер, и регион славится количество водных объектов. Можно в этом направлении тоже работать. Ну и, конечно же, переработка», - пояснил глава региона.

В рамках Дня фермера состоялось посвящение в фермеры тех, кто получил гранты на создание своего хозяйства в текущем году.

Исполняющий обязанности Министра сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин рассказал, что в 2019 году на конкурс было подано 68 заявок от начинающих фермеров. Гранты получат 32 фермера. Сумма грантов для начинающих фермеров составила в 2019 году 90 миллионов рублей, для семейных животноводческих ферм — 30 миллионов рублей.

«Большая часть представленных проектов - на тему животноводчества. В последующем многие из них, возможно, будут претендовать на гранты по семейным животноводческим фермам. Это уже традиционное движение. В животноводстве гранты окупаются быстрее. Они, в том числе, позволяют вовлекать дополнительные площади в оборот и так далее», - отметил глава минсельхоза.

По его словам, в этом году, помимо поддержки начинающих фермеров, запускается новая программа в рамках федеральной программы развития предпринимательства на селе и сельскохозяйственных коопераций. В этом году сумма на эти цели будет направлено 59 миллионов рублей, в том числе 44 миллиона – на так называемые агростартапы. «Здесь мы будем поддерживать предприятия молодые, зарегистрированные только в этом году, либо личные подсобные хозяйства, которые в течение двух недель после заключения соглашения с министерством обязаны будут зарегистрироваться в качестве крестьянского фермерского хозяйства либо индивидуального предпринимателя», - уточнил глава минсельхоза.

В общей сложности на развитие сельскохозяйственной отрасли в Челябинской области в этом году выделено 4,1 миллиарда рублей, в том числе два миллиарда – это средства областного бюджета.

В рамках празднования Дня фермера прошла выставка сельскохозяйственной техники. Алексею Текслеру представили зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы, самоходные косилки, сеялки, дисковые бороны, телескопические погрузчики, посевные комплексы, почвоуборочное оборудование.

Поздравляя фермеров, глава региона отметил, что благодаря им на полках магазинов есть богатый ассортимент сельхозпродукции. «Я уверен, что дальнейшая поддержка, в том числе развития фермерского хозяйства, просто необходима, в том числе по субсидированию ставки, приобретению сельхозтехники», - подчеркнул руководитель области.

На главной площади села Подовинное глава Челябинской области встретился с жителями Октябрьского района, которые рассказали о насущных проблемах в территории.

Фото пресс-службы губернатора