Текслер пообещал сделать кадровые выводы по организации вывоза мусора после субботников

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пообещал главам муниципальных образований сделать кадровые выводы по организации вывоза мусора после субботников.

Как доложил на совещании с главами министр строительства и инфраструктуры области Виктор Тупикин, на сегодня убрано 94% территории области. Министр привел ряд положительных примеров (с демонстрацией слайдов) по уборке территорий: Аша, Южноуральск, Кыштым, Верхний Уфалей, Еткульский район. В числе отстающих назван Златоуст.

К Магнитогорску и Челябинску есть замечания. Так, в областном центре захламлены дворы на улицах Омская, Колсанова, на пересечении Ленина и Российской. «Там, где люди активно поработали и собрали мусор, до сих пор не организован вывоз. Это касается улиц Доватора и других», - отметил министр.

По словам Тупикина, не полностью вывезенный мусор является общей проблемой ежегодных весенних субботников. На сегодня не вывезена шестая часть от собранного на субботниках мусора – более одной тысячи тонны. Больше всего мусора осталось в Челябинске, Копейске, Миассе, Озерске, Еткульском и Красноармейском районах.

«Из года в год одно и то же с мусором, - с возмущение отметил Алексей Теклсер после доклада Виктора Тупикина. - За три дня, всем кто не вывез мусор, - вывезти».

Врио губернатора поручил Тупикину проконтролировать этот вопрос, связавшись с населением.

«Если через три дня будут такие же фотографии, будут кадровые решения, - предупредил глав Алексей Текслер. - Субботники - это наше с вами лицо, мы зазываем на субботники людей, а потом месяц вывезти не можем. Заранее об этом надо думать».

Напомним, жители Чурилово (Челябинский городской округ), возмущенные бездействием властей по уборке мусора, накануне, 15 мая, организовали флешмоб. С утра люди стали звонить в приемную главы района Галины Гавриловой и напоминать о необходимости срочно вывезти собранный мусор с берега Первого озера. Через два часа с момента начала народной акции весь мусор был убран. «Мешки мусора оперативно убраны, по указанному телефону с указанной просьбой можно больше не звонить», - написали в группе микрорайона и в подтверждение приложили фото.

Неужели, чтобы оперативно и качественно делать свою работу, чиновникам нужно получать массовые «пинки» от жителей. Посмотрим, насколько возымеют действия предупреждения от областных властей. Сообщайте нашему агентству о неубранных кучах мусора в ваших муниципалитетах и присылайте фотографии.