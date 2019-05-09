Текслер пообщался с челябинцами и дал указания медикам

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области сразу после торжественного построения в честь Дня Победы пообщался с жителями и гостями города, пришедшими 9 мая на площадь Революции, чтобы отметить 74-ю годовщину со Дня Великой Победы.

Сразу после завершения торжественной части участвующие в мероприятии официальные лица стали покидать трибуну, а глава региона задержался, разговаривая по телефону.

Затем он вышел за ленточное ограждение и к нему тут же подошли первые смелые. Одна пожилая челябинка поблагодарила Алексея Текслера за первые позитивные сдвиги в благоустройстве города, которые она отметила после вступления нового руководителя региона в должность.

Потом горожане, поняв, что Алексей Текслер готов с ними беспрепятственно общаться, стали более активно продвигаться к врио губернатора. Кто-то не упустил возможности задать свой злободневный вопрос, кто-то о чем-то попросить. Но большинство просьб сводилось к одному – вместе сфотографироваться.

Незапланированная фотосессия продлилась более часа, и глава региона сфотографировался со всеми желающими, оказавшимися в этот момент у памятника Ленину на площади Революции.

Алексей Текслер также успел очень мило пообщаться с членом Совета Федерации от исполнительной власти Челябинской области Ириной Гехт. Ирина Альфредовна вместе с аенатором от законодательной власти региона Олегом Цепкиным принимала участие в праздничном мероприятии, приветствуя южноуральцев с центральной трибуны.

На какое-то время Алексей Текслер прервал общение и подошел к врачам, которые дежурили на площади. Он поинтересовался, были ли обращения жителей по поводу плохого самочувствия – накануне синоптики предупреждали об аномальной жаре.

«Сегодня жаркий день. Накануне я распорядился обеспечить на площади Революции во время торжественного построения и прохождения "Бессмертного полка" дополнительные машины скорой помощи. Сегодня это очень важно», - пояснил агентству «Урал-пресс-информ» Алексей Текслер.

Во время торжественного построения врачам уже пришлось оказать первую помощь одному из участников, которому стало плохо во время прохождения. Несколько человек обратились за помощью в палатку, которая располагалась за центральной трибуной. Выслушав доклад медицинских работников, глава региона поручил оперативно оказывать всю необходимую помощь всем обратившимся.

Сразу после общения с челябинцами Алексей Текслер отправился на проспект Ленина, чтобы принять участие в шествии «Бессмертного полка». Комментируя прошедшее построение, глава региона отметил: «Это замечательный праздник, который объединяет всю страну от мала до велика. Самые лучшие впечатления от общения, от настроения, от пожеланий. Парад понравился».