Текслер после общения с жителями дал ряд поручений по Аргаяшскому району, а в этот же день поступили новые жалобы

Глава Челябинской области Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Аргаяшский район. Сначала глава региона решил заехать в поселок Ишалино, затем уже направился в Аргаяш, где встретился с главой района и, по уже ставшей традиции, обсудил насущные проблемы с жителями.

Глава региона посетил в поселке Ишалино завод «Болл», специализирующийся на производстве тары из легких металлов. Завод – крупнейший налогоплательщик Аргаяшского района. Половина его сотрудников – аргаяшцы.

«Мы договорились с руководством завода о том, что они подпишут долгосрочное соглашение о социальном партнерстве, - рассказал Алексей Текслер. - Это тот сигнал бизнесу, который я уже несколько раз высказывал. Определенная помощь была, но хотелось бы, чтобы это было на системной долгосрочной основе».

В Ишалино Алексею Текслеру продемонстрировали детские площадки и спортзал школы. Один из жителей поселка обратился к главе региона с просьбой помочь решить проблему очистных сооружений. По его словам, на сегодня предприятия ухудшают экологическую ситуацию, сбрасывая отходы деятельности в неработающие очистные сооружения.

В прошлом году Аргаяшский район получил по федеральной программе «Чистая вода» 3 миллиона 700 тысяч рублей на разработку проектно-сметной документации для строительства очистных.

Глава района Валишин пояснил, года назад был объяслен конкурс на реконструкцию очистных сооружений. В июле 2018 года был заключен муниципальный контракт. Но победитель не сумел выполнить работы, нарушил сроки. Администрация района расторгла контракт.

Алексей Текслер распорядился исправить ситуацию и объявить новый конкурс. По мнению главы региона, такое положение дел недопустимо, и надо максимально ускорить решение этого вопроса. Он пообещал взять решение проблемы на личный контроль. «Ставлю на контроль. Срочно объявляйте конкурс, важно провести квалифицированный отбор исполнителя», - отметил Алексей Текслер и пообещал, что областные власти помогут району с необходимым финансированием.

Далее Алексей Текслер отправился в Аргаяш, где ему продемонстрировали благоустройство фонтанной площади. Работы идут по программе «Формирование комфортной городской среды».

Затем глава региона обсудил с жителями наболевшие вопросы. На встрече присутствовали исполняющие обязанности министра образования, дорожного строительства и транспорта, экологии, первый замминистра здравоохранения. Много претензий прозвучало по дорогам, газификации, экологии. Были вопросы и к главе минобра.

Жители Кулуево обратили внимание Алексей Текслера на нехватку детсадов. По словам и.о. министра образования и науки области Александра Кузнецова, ведомство готово включиться в решение этого вопроса, как только район подготовит проект.

Самое большое число просьб касалось дорог. Так, жители пожаловались главе региона на подрядчиков, которые в ходе запланированного ремонта одной из дорог уничтожают другую дорогу, находящуюся не самом лучшем состоянии.

Алексей Текслер предложил создать трехлетнюю программу ремонта региональных дорог, прописав в них приоритеты проведения работ. «Кроме того, нужно, чтобы после ремонта полотна его не разбивали большегрузы. И здесь важно неравнодушие глав, важен общественный контроль», - подчеркнул Алексей Текслер.

Много жалоб прозвучало по вопросам здравоохранения. Традиционными были обращения по нехватке ФАПов, медицинских работников. Глава региона еще раз подчеркнул что до конца года в регионе планируется возвести 24 ФАПа, из нихдва появятся в Аргаяшском районе.

«Будем привлекать врачей в муниципалитеты, решать вопросы по переоснащению больниц, ресурсы, которые понадобятся, выделим», - заверил аргаяшцев руководитель области.

После общения с жителями Алексей Текслер встретился «за закрытыми дверями с главой района Валишиным.

После общения с жителями Алексей Текслер встретился с главой района Исрафилем Валишиным. Глава региона поручил в кратчайшие сроки решить проблему нехватки машин скорой помощи.

Алексей Текслер напомнил главе района о личной ответственности за все происходящее в муниципалитете. «Хотелось бы, чтобы здесь была принципиальная позиция, несмотря на то, что это областная зона ответственности, надо четко сигнализировать и при необходимости давать информацию губернатору», - предупредил глава региона.

В числе приоритетных задач для районных властей Алексей Текслер также выделил развитие экономического и сельскохозяйственного потенциала. Глава региона заверил, что областные власти готовы оказать поддержку в случае необходимости.

Руководитель области также напомнил главе района о важности социальной сферы. «Проблемы в районе есть с детскими садами и школами. Область будет помогать. - констатировал Алексей Текслер. - Нужны инициативы и проектные решения». Будт проведен ремонт спортивных сооружению. Главе района поручено представить предложения по ФОКу в Аргаяше.

После визита Алексея Текслера в Аргаяшский район в его аккаунт поступили несколько обращений от жителей. Главе региона предложили посетить поселок Увильды, который расположен рядом с одноименным санаторием. «Деградирующий жилой фонд, подвалы заливаются фекалиями, дома разрушаются, нет никакого благоустройства, детям толком негде гулять. Также проблемы с отоплением. Особо прошу обратить внимание на барак, которому лет 70, там поколениями люди живут в недостойных условиях», - обращается к главе области местный житель. По его словам, много нарушений и на самом озере Увильды: не соблюдается водоохранная зона, некоторые дома стоят прямо на берегу.

Жители поселка Башакуль давно ждут газификации. «В двух километрах от поселка проходит газопровод высокого давления, можно поставить ГРПШ и все, голубое топливо в домах, заживет деревня, но наш глава Худайбердинского поселения говорит, это не интересно властям, якобы деревня не привлекательна. А по 7 тысяч за машину дров отдавать очень привлекательно», - жалуются жители. Главам этих сельских поселений и главе района придется проработать все эти обращения.