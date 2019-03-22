Текслер потребовал ускорить работы по тушению розинской свалки

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер осмотрел свалку в Розинском городском поселении (Коркинский район), которая уже три месяца отравляет жизнь жителей.

Как уже сообщало агентство, свалка была официально закрыта первого января 2019 года. Но происходящие на ней пожары вынуждают розинцев жить клубов зловонного дыма, задыхаясь от запаха горящей пластмассы.

Агентство «Урал-пресс-информ» пристально следит за ситуацией в многострадальном поселке, где едкий запах дыма и пластмассы вконец измучил жителей.

Алексея Текслера и журналистов розинская свалка встретила страшным зловонием и гейзером вонючего дыма. Пожары охватили площадь около 120 квадратных метров. «Врио губернатора прошел по мусорной свалке и дошел почти до самой большой кучи», - рассказывает наш корреспондент. – Но гейзер вонючего дыма бьющий из-под земли, увы, он не увидел». Но и того, что удалось рассмотреть оказалось достаточным. Алексей Текслер был крайне неудовлетворен увиденным.

Глава Коркинского муниципального района Наталья Лощинина объяснила, что в настоящий момент на свалке работает один бульдозер. Правда, сразу его разглядеть никому не удалось: ни губернатору, ни главе, ни журналистам. Бульдозер где-то в низине разравнивал дымящиеся кучи, которые затем будут присыпаны негорючим материалом.

«Что такое один бульдозер, коллеги, - строго спросил Текслер. - Весной здесь будет ещё хуже. Эту работу нужно организовать уже сейчас». Лощинина уточнила, в идеале на свалке должно работать две-три единицы техники и подчеркнула, что на свалке также ведётся прошивка водой.

Алексей Текслер поинтересовался у главы, насколько, по ее мнению, принимаемые меры эффективны. «Если делать постоянно, то да», - ответила Лощинина.

На тушение розинской свалки пока выделено 300 тысяч рублей. Глава района посетовала, что на эти цели необходимо три миллиона рублей, но денег катастрофически не хватает.

Алексей Текслер пообещал, что область окажет Розе необходимую помощь, но для этого нужно в кратчайшие сроки подготовить все документы и предложения.

«Эту проблему надо решать. В понедельник предложения должны быть у меня, чтобы я мог принять решение и ускорить работы для подготовки к рекультивации», - сказал Текслер. Он поручил представить в минэкологии предложения по ускорению тушения свалки.

Кроме того, врио губернатора распорядился поставить этот участок на кадастровый учет: «Нужно оформить земельный участок по новой, так как границы свалки изменились».

Власти отметили, что собирались осенью провести эти работы. Глава региона распорядился ускориться. Если участок не поставить на кадастровый учет, то проект не сможет пройти главгосэкспертизу, подчеркнул он.

«Нам нужно сделать проектно-сметную документацию и оперативно двигаться дальше», - подытожил врио губернатора. Надо на будущий год выходить на работы уже по ликвидации свалки, поставил задачу Текслер.

Алексей Текслер также пообещал, что будет просить у министра экологии России помощи в рекультивации розинской свалки.