Текслер продолжает общаться с жителями в ходе рабочих поездок

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер пообщался с жителями микрорайона «Просторы – верхний» поселка Западный в ходе инспекционной поездки по объектам, которые возводятся к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, глава региона выслушал вопросы и предложения жителей по организации транспортного движения, функционированию социальных объектов и благоустройству на этой территории. По каждому из них были даны поручения ответственным лицам.

Напомним, Алексей Текслер уже встречался с жителями Челябинска в ходе первой своей ознакомительной поездки по городу. Челябинцы пожаловались на отсутствие освещения во дворе, были также высказаны претензии к автобусному маршруту. Буквально через несколько дней врио губернатора спросил с главы города Владимира Елистратова о выполнении данных им поручений. Новый глава региона прогулялся по Кировке и поговорил с горожанами.

Кроме того, Алексей Текслер уже успел пообщаться с жителями Полетаево в ходе посещения местного полигона твердых коммунальных отходов.Он пообещал, что обязательно встретиться еще раз с жителями, чтобы обсудить более детально им жалобы.

Алексей Текслер намерен встретиться с жителями Коркинского района, обсудить судьбу разреза, выбросы от эндогенных пожаров.

Напомним, Алексей Текслер в первый день своего вступления в должность врио губернатора заявил, что намерен активно общаться с жителями, чтобы «напитаться» существующими проблемами. Южноуральцы рады будут лично встретиться с врио губернатора.