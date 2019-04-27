Текслер раскритиковал систему дорожных торгов в Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал систему организации торгов в дорожной сфере региона и потребовал изменить подход.

Напомним, региональное УФАС неоднократно обращало внимание властей на нарушения антимонопольного законодательства. По данным антимонопольной службы, с 2015 по 2018 годы более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО «Южуралмост».

«Монополизация – это всегда плохо. На этом рынке должна быть здоровая конкуренция», - считает Алексей Текслер.

По его мнению, необходимо повсеместно внедрять контракты жизненного цикла, по которым подрядчик несет ответственность за качество работ в течение всего гарантийного срока и устраняет выявленные дефекты за свой счет. «При определении дорожных объектов необходимо сформировать прозрачную рейтинговую систему - с учетом жалоб людей, анализом статистики ДТП, текущего состояния покрытия», - заявил Алексей Текслер.

Глава региона потребовал от муниципалитетов сохранить на летний период все садовые перевозки и строго следить за их стоимостью.

На совещании обсудили ремонт, строительство и благоустройство приоритетных участков дорог регионального подчинения.