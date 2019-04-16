Текслер раскритиковал власти Копейска за безразличие к судьбе подтопляемых «Красной горнячкой» домов

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер побывал в районе шахты «Красная Горнячка» в Копейском городском округе, где грунтовые воды подтапливают окрестные дома нескольких близлежащих поселков.

Шахта была закрыта в 2002 году (со вскрытыми и недоработанными запасами угля). А с 2014 года начались серьезные проблемы с подтоплением. Жители написали обращение к новому главе региона с просьбой помочь в решении их многолетней проблемы.

Исполняющий обязанности главы города Андрей Фалейчик доложил врио губернатора, что на данный момент подтопления подворий не отмечено. Вода стоит в отдельных погребах. Подтопление происходит после паводка. В такие моменты проводятся мероприятия по откачке. На эти цели ежегодно выделяются средства из городского и областного бюджетов.

Алексей Текслер высказал недовольство тем, что власти не предприняли попыток попасть в федеральную программу рекультивации ликвидированных шахт. По его словам, министерство энергетики РФ неоднократно предлагало властям Копейска варианты решения проблемы подтопления. В мэрии не предпринимали никаких шагов. «Из Копейска шли одни отписки», - подчеркнул Текслер.

Врио губернатора поручил и.о. главы Копейска проработать вопрос получения средств из федерального бюджета по программе рекультивации шахт. Алексей Текслер пообещал Фалейчику поддержку по всем проблемным вопросам, при этом добавив, что ждёт от главы неравнодушного отношения.

Напомним, прекратившее свою деятельность производственное объединение «Челябинскуголь» оставило копейчанам в наследство шесть карьеров, две шахты. Ни в одну программу эти объекты не вошли. Нет проектов по их консервации и рекультивации. Аналогичная ситуация и по шахтерскому городу Коркино и поселку Роза.