Текслер собирает совещание по судьбе челябинского транспорта

Исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер собирает чиновников администрации Челябинска на совещание по городскому транспорту. На повестке дня – судьба «ЧелябГЭТ».

Об этом заявил сегодня, восьмого апреля, после традиционного аппаратного совещания глава Челябинска Владимир Елистратов.

«Запланировано совещание в правительстве Челябинской области. Там нами будут представлены варианты дальнейшего развития событий», - отметил Владимир Елистратов.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в ближайшие месяц-два имущество МУП «ЧелябГЭТ», которое находится в пользовании ООО «ЧелябГЭТ», будет выставлено на торги. Это подвижной состав, депо, подстанции, административные здания, рельсы, провода и так далее. Его общая стоимость - 1 миллиард 800 миллионов рублей. Если город не предпримет никаких шагов по выкупу, то все имущество может уйти сторонним лицам (единым лотом или разбитое по частям). А, значит, ООО может остаться ни с чем. Сорудники ООО «ЧелябГЭТ», обеспокоенные сложившейся на ООО ситуации, не дождавшись никакой реакции от городских властей на озвученные ими проблемы, уже дважды написали открытое письмо на имя губернатора. Первое было адресовано Борису Дубровскому, второе – его преемнику Алексею Текслеру.

Начальник управления транспорта Максим Кичеев заверил, что имущество предприятия однозначно должно остаться у города - оно будет выкуплено муниципалитетом. «Мы просто ищем различные варианты, как это сделать, прорабатываем их», - пояснил глава упртранса. Первый вариант - выкуп имущества муниципалитетом и передача его ООО «ЧелябГЭТ» на правах хозяйственного пользования. Второй вариант – реанимировать МУП. Но для этого мэрии нужно будет договориться с должниками о погашении всех неоплаченных платежей в рассрочку. Кичеев также озвучил и третий вариант. На имущество города может зайти концессионер.