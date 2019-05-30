Текслер: Там, где мы живем, должно быть чисто, опрятно, комфортно

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер предложил навсегда покончить с «мусорной проблемой» в регионе, очистить и озеленить города и районы.

Выступая с отчетом перед депутатами Законодательного собрания области Алексей Текслер заверил присутствующих в зале и всех южноуральцев, что не допустит повторения «мусорного коллапса» в регионе. «На пике кризиса в прошлом году закрепилась в сознании и лексике людей (такая составляющая жизни – прим.ред.) как «мусорный коллапс». Такого в регионе больше не будет», - уверен руководитель исполнительной власти в области.

Алексей Текслер предложил в ближайшее время принять региональный закон «О раздельном сборе отходов: «Предлагаю в ближайшее время принять региональный закон «О раздельном сборе отходов», стимулирующий такую деятельность».

Напомним, городская свалка в Челябинске, действовавшая с 1949 года, была закрыта в сентябре 2018 год. Она занимает более 55 гектаров в Металлургическом и Тракторозаводском районах города и там скопилось свыше 17,5 миллиона кубометров отходов. На сегодня весь мусор перевозится на временный полигон в Полетаево.

На рекультивацию городской свалки планировалось направить более трех миллиардов рублей, в том числе в 2019 и в 2021 годах – по 500 миллионов, в 2020 году – 2 миллиарда рублей. Проведены инженерные изыскания, выбран единственный исполнитель работ по проектированию и рекультивации челябинской свалки – ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО». «Скоро начнется ее (свалки – прим. ред.) рекультивация, итогом которой должен стать “зеленый холм”», - сообщил врио губернатора.

Также будут ликвидированы и рекультивированы свалки в Магнитогорске, Озерске, Троицке, Златоусте, Верхнем Уфалее, Карталинском и Аргаяшском районах. До конца этого года начнут работать новые мусоросортировочные комплексы в Карабаше, Снежинске, Сатке.

Кроме того, Алексей Текслер рассказал, что поручил разработать программу «Зеленый город». «У нас появятся десятки тысяч новых крупноразмерных деревьев и кустарников, сотни тысяч квадратных метров новых газонов», - обрисовал радужную перспективу глава региона. Пока же в области нередко можно встретить деревья-обрубыши (результат санитарной обрезки, проводимой за бюджетные деньги). Такая «зелень» только уродует внешний вид населенных пунктов.

Алексей Текслер поручил разработать (с участием жителей) и принять пятилетние программы благоустройства во всех муниципалитетах, где живет более тысячи человек.

«Там, где мы живем, должно быть чисто, опрятно, комфортно. Зимой должен быть убран снег на тротуарах и во внутриквартальных проездах. Летом – сделано озеленение. Круглый год – обеспечена уборка и поддержание порядка на общественных пространствах», - поставил задачу глава региона перед муниципальными властями. Пока же муниципалитеты не справляются с решением этой, казалось бы, несложной задачи и города и села, по большей части, утопают в грязи под безжалостно обрубленными деревьями.