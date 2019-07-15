Текслер: У нас большие планы по обновлению транспортного парка

Челябинская область наметила большие планы по обновлению парка общественного транспорта, в том числе автобусов. Обсуждается вопрос о возможной организации сборки автобусов, работающих на сжиженном природном газе, на базе промышленных мощностей автомобильного завода «Урал».

Об этом шла речь в ходе посещения главой региона Алексеем Текслером миасского автозавода.

«У нас большие планы в целом по области по обновлению парка общественного транспорта, в том числе и автобусов, - рассказал журналистам Алексей Текслер. - Имея на территории области такое крупное предприятие, как автозавод «Урал», я хотел бы, чтобы большая часть техники (не только общественного транспорта, но и коммунального, и дорожного), занимались наши автомобилестроители. У нас большие объемы и задачи по содержанию дорог и проездов, и большие задачи по дорожному строительству».

Глава региона рассказал, что он обсуждал с руководством завода планы по сборке на УРАЛАЗе автобусов на газе. «Это самое экологичное топливо, - подчеркнул Алексей Текслер. - Вы знаете, у нас загрязнение идет не только от стационарных источников (предприятий), но и от передвижных источников – автотранспорта.Вы все видите, как иногда за старыми автобусами какой шлейф тянется из выхлопной трубы. Это недопустимо».

Руководитель области отметил, что региону нужен современный и экологичный общественный транспорт. «Мы будем производить его здесь, что вдвойне хорошо. Такую задачу я поставил, и мы обсуждали это с руководством автозавода «Урал», – подытожил Алексей Текслер.

Напомним, аукцион на закупку для Челябинска, будет объявлен на следующей неделе.

Об этом сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«Все нормативно-правовые акты, позволяющие начать процедуру приобретения автобусов, уже приняты», - уточнили в ведомстве.

Напомним, в этом году Алексей Текслер принял решение о закупке для Челябинска новых низкопольных автобусов большого класса, работающих на природном газе. На приобретение общественного транспорта из областного бюджета было выделено 761,2 миллиона рублей. Еще 4 миллиона рублей выделено из городской казны. Аукцион будет объявлен на этой неделе.

Новые автобусы должны прийти в город в сентябре-октябре 2019 года. К тому моменту предстоит решить, кому они будут переданы. «Это не должно быть предприятие, которое находится в процедуре банкротства, - рассказала временно исполняющая полномочия главы Наталья Котова на пресс-конференции. – Будет создано новое предприятие». В каком виде это произойдет, пока окончательно не определено.

На прошлой неделе на международной промышленной выставке «Иннопром-2019» Алексей Текслер обсудил с министром промышленности Республики Беларусь Павлом Утюпиным возможности совместного производства автобусной техники на Южном Урале и поставок южноуральской продукции на белорусский рынок. «Сотрудничество между нашими предприятиями достигло того уровня, когда логика требует перехода от торговых отношений к реализации совместных инвестпроектов», – сказал Алексей Текслер.

Как пояснил исполняющий обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов, в настоящий момент межмуниципальный общественный транспорт находится в хорошем состоянии. «При проведении конкурсных процедур потенциальным перевозчикам выставляются условия, основанные на данных анализа пассажиропотока, - уточнил глава миндортранса региона. - Следовательно, выигрывает конкурс и в последствие работает на том или ином межмуниципальном маршруте тот перевозчик, который соответствует заявленным требованиям — имеет более современный подвижной состав. Перевозчики следят за состоянием автобусов, курсирующих по межмуниципальным маршрутам».