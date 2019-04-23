Текслер в эфире канала «Россия-24»: Я очень критикую Челябинск

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал Челябинск на федеральном канале, назвав его отсталым городом, и выразил недоумение бездействием властей в этом направлении.

«Я очень критикую Челябинск. Считаю, что он отстал и не соответствует статусу столичного, регионального города по многим показателям», - рассказал глава региона в интервью на канале «Россия24».

По мнению Алексея Текслера, родившегося в Челябинске, прожившего здесь чуть более 16 лет и вернувшегося в родные края через 30 лет, к решению городских проблем надо было приступить гораздо раньше. И ему не совсем понятно, почему этого не было сделано.

Огромное количество вопросов есть к благоустройству, скверам, паркам, площадям, дворам, набережной, городскому освещению, иллюминации, подсветке, фасадам. «Мне кажется, все это можно было сделать гораздо больше и раньше. Этому было уделено мало внимания. Не знаю, почему, - отметил Алексей Текслер и пообещал: - Это будет теперь в фокусе моего внимания. Это касается не только Челябинска, но и всех населенных пунктов».

В числе проблемных вопросов для Челябинска и Магнитогорска врио губернатора назвал также экологию, свалки, качество воздуха и питьевой воды, дороги (смертность на дорогах выросла на 40%). По распоряжению Текслера увеличено финансирование дорожной отрасли с 2 до 2,5 миллиарда рублей

Дорабатываются комплексные планы по снижению объемов вредных выбросов в атмосферу. «Мы движемся в сторону подписания соглашений, где ставится задача по снижению объема выбросов в воздух минимум на 20%», - отметил глава региона.

Врио губернатора дал поручения по улучшению качества питьевой воды. Будет проведена инвентаризация водозаборов и очистных сооружений. Уже определены первые объекты, которые планируется реконструировать.

Поставлена задачи и по переработке мусора. Планируется изменить территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В ряде территорий это позволит и пересмотреть тариф на вывоз мусора в сторону снижения.

Напомним, Алексей Текслер после своей первой ознакомительной поездки по Челябинску поставил городу неудовлетворительную оценку, назвав центр региона серым и непрезентабельным. На своей первой пресс-конференции врио губернатора также раскритиковал бездействие властей Челябинска по содержанию города.

Алексей Текслер посоветовал главе Челябинска Владимиру Елистратову повернуться лицом к людям и дал две недели на подготовку «дорожной карты» по наведению порядка в городе. С того момента прошло уже почти три недели. Пока никаких подвижек не видно.