Текслер: Веду активную работу по поиску новых кадров

Кадровые решения в правительстве Челябинской области будут приняты уже в ближайшее время. Ожидается приток «свежей крови». И не только на руководящие посты, но и на рядовые должности.

Об этом сообщил врио губернатора области Алексей Текслер в интервью на канале «Россия24».

Напомним, первая отставка в областном правительстве прошла через день после назначения Текслера врио губернатора. Был уволен по утрате доверия министр дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик. Кадровые решение по некоторым другим чиновникам также будет приняты.

«Изменения будут, я этого не скрываю. Я думаю, что эти изменения будут происходить уже в ближайшее время, - проанонсировал Алексей Тексле. - Это абсолютно нормально. И потому что я другой человек и другой руководитель. И потому что и «свежая кровь», и новые идеи, в том числе, приходят с новыми людьми».

Глава региона рассказал, что пока у него идет период «глубокого погружения в проблемы». Он пристально наблюдает за работой всех своих заместителей и министров. «Думаю, что смена некоторых сотрудников должна быть полезна, - подчеркнул врио губернатора. - Я хочу обратить внимание, что это затронет не только руководство, но и рядовых сотрудников, сотрудников среднего уровня. И на этом уровне нужно будет поработать».

Параллельно Алексей Текслер ведет активную работу по поиску новых кадров. Он планирует привлечь в свою команду победителей различных всероссийских и областных конкурсов.

Кадровые перестановки, а также смена структуры ждут и администрацию Челябинска.