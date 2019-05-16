Текслер: Все оздоровительные лагеря должны быть обеспечены лицензированной охраной. Жестко спрошу

Все детские загородные лагеря Челябинской области в предстоящий летний период должны быть обеспечены лицензированной охраной.

Соответствующую задачу поставил врио губернатора Алексей Текслер перед министром образования и науки области Александром Кузнецовым на состоявшемся сегодня, 16 мая, областном совещании с главами.

Глава минобрнауки доложил об организации летней оздоровительной кампании в регионе в текущем году.

Выслушав доклад Алексей Текслер напомнил, что по итогам прошлого года не все оздоровительные лагеря Челябинской области были обеспечены лицензированной охраной. «Есть какие-то непонятные люди, которые охраняют, которых нанимают, которые не несут ответственность», - отметил глава региона. Александр Кузнецов уточнил, что охрана была обеспечены во всех лагерях. Но в некоторых это были обычные сторожа, а не сотрудники вневедомственной охраны, имеющие специальные сертификаты.

Алексей Текслер поручил исправить ситуацию в этом году – все 100% оздоровительных летних лагерей должны быть обеспечены лицензированной охраной. «Обратите на это внимание, - поручил Текслер министру и главам, а затем предупредил. - Жестко спрошу, если что-то будет не так в этой части».

Александр Кузнецов рассказал, что в этом году при организации городского и загородного отдыха детей для обеспечения безопасности будут задействованы только специально обученные люди, имеющие соответствующие лицензии. Будет обеспечена радиопроводная или проводная связь отделений полиции дел с местами массового отдыха детей. Также главам муниципальных образований, руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления было рекомендовано обеспечить лагеря 100% видеонаблюдением.

Алексей Текслер также обратил внимание на квалификацию вожатых и воспитателей, которые будут работать с детьми в лагерях. «Обратите внимание, чтобы вожатые были квалифицированы. Жизнь и здоровье детей – самое важное, что нужно обеспечить», - подчеркнул глава региона.

Необходимо будет обеспечить и пожарную безопасность детского отдыха. В ходе проведенных проверок выявлено, что на сегодня 6 детских лагерей находится за нормативным временем прибытия подразделений пожарной охраны, установленным Техническим регламентом. Для противопожарной защиты данных детских лагерей будут выставлены 2 дополнительных поста.

Ведется проверка работоспособности систем оповещения, а также практическая отработка регламента взаимодействия с администрацией, обслуживающим и дежурным персоналом учреждений на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

В 2019 году всеми формами отдыха, оздоровления и занятости запланировано охватить 255 тысяч 122 ребенка. Это 71% от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Планируется открыть 779 организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе городские, загородные, палаточные и другие. Первые заезды детей запланированы на 25 мая 2019 года в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами.