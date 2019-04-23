Текслер: Я единственный губернатор, который успел объехать все - свалки, полигоны и перерабатывающие заводы

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер познакомился со всей «мусорной» цепочкой в регионе и дал ряд важных поручений для улучшения ситуации.

Как рассказал Текслер в интервью на телеканале «Россия-24», на сегодня на полигонах области размещается более миллиона тонн твердых коммунальных отходов. Из них только 5% перерабатывается.

За месяц с небольшим работы на посту губернатора Текслер успел побывать на свалке (в поселке Роза), на полигоне по сбору ТКО (в Полетаево) и на мусороперерабатывающем заводе в Челябинске.

«Я был на свалках, на полигонах и на предприятиях, которые перерабатывают мусор. Я единственный губернатор, который успел объехать все, и поставить соответствующие задачи», - заявил Алексей Текслер.

На сегодня перед областными властями стоит задача в течение двух лет провести рекультивацию свалки, расположенной в самом центре Челябинска (она была закрыта 11 сентября 2018 года). Проект рекультивации планируется обсудить с южноуральцами на публичных слушаниях.

По словам Алексея Текслера, планируется накрыть свалку специальной пленкой. Она будет полностью обеззаражена. Свалочные газы будут через специальную систему дренажей подниматься и утилизироваться. Вредные стоки будут обеззараживаться на соответствующих очистных сооружениях. «Скоро вместо этой свалки мы увидим холм, где будет расти трава», - заверил врио губернатора.

Областные власти проконтролируют, чтобы все действующие полигоны работали законно и по технологии. «Им надо ставить задачу по увеличению сортировки, переработке мусора и вторичного использования», - считает глава региона.

Напомним, область с 1 января 2019 года перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно этой схеме, территория региона поделена на пять кластеров, каждый из которых объединяет несколько муниципальных образований. В каждом кластере работает утвержденный региональный оператор.

«У меня есть вопросы ко многим. И сегодня на аппаратном совещании я поставил конкретные задачи по наведению порядка», - сообщил Алексей Текслер.

Врио губернатора также проанонсировал планируемое изменение территориальной схемы обращения с отходами. Действующая на сегодня схема уже привела к мусорному коллапсу в Ашинском районе (об этом рассказала главе региона на пресс-конференции журналистка на пресс-конференции). Мусор из Аши везется за 170 километров на полигон в Сатку. Текслер дал поручение изменить действующий. «Надо эту схему пересмотреть, принять более эффективное решение. Это повлияет и на размер тарифа», - отметил врио губернатора.