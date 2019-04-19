Текслер: Жители должны узнавать качество воздуха не только на нюх и цвет

Онлайн-система мониторинга качества атмосферного воздуха будет внедрена в Челябинской области. Любой южноуралец сможет в режиме реального времени отслеживать уровень загрязнения воздуха в разных точках города.

Соответствующее поручение уже дал врио губернатора Алексей Текслер по результатам встреч и общения на первом экологическом форуме «Чистая страна», который проводит «Единая Россия» в Челябинске.

По словам Алексея Текслера, на одной из дискуссионных площадок прозвучало несколько интересных предложений, в том числе и предложение по созданию онлайн-мониторинговых лабораторий загрязнения атмосферного воздуха.

«Было несколько интересных предложений, суть которых в том, чтобы появились онлайн мониторинговые лаборатории. И не просто онлайн, а чтобы было специальное приложение, где любой житель сможет посмотреть текущее состояние загрязнения окружающей среды», - рассказал Алексей Текслер.

Глава региона считает, что такую систему необходимо внедрять в обязательном порядке, чтобы жители имели обратную связь. «Жители должны не только на нюх и на цвет понимать о той ситуации, которая происходит, - подчеркнул врио губернатора. - Я уже дал поручение рассмотреть это предложение. Потребуется какое-то время, но думаю, что мы будем это все иметь».