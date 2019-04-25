Текслера обложили мешками с мусором

Около двух недель под окнами временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера издевательски стоят огромные мешки с мусором. Чиновники городской администрации не торопятся их увозить на свалку. И такая неприглядная картина во всех районах столицы Южного Урала.

Мусорные кули складируют вдоль обочин дорог, во дворах, скверах и парках. Сложно даже представить, что творится в отдаленных районах областного центра.

А ведь проблема уже поднималась. 15 апреля на аппаратном совещании в администрации Челябинска глава Челябинска заявил, что мечтает по-хозяйски встретить гостей экологического форума – без мусора и пыли. Начальник управления благоустройства Челябинска Владимир Жучков тогда отметил, что пока улицы областного центра далеки от идеала. Было выявлено более сотни недоработок по уборке города: помимо оставленных мешков с мусором это недостаточная влажная уборка дорог и оставшийся вдоль газонов мусор.

Глава города Владимир Елистратов тогда дал поручение организовать вывоз мешков с мусором с опережением графика. Но воз и ныне там.

Кто отвечает за вывоз мешков с мусором? Как оказалось, челябинские чиновники не знают ответа на этот вопрос.

В администрации Челябинска на вопрос, а в чем проблема с вывозом мусора, попросили написать письменный запрос, на который ждать ответа придется неделю. В управлении благоустройства областного центра ответили еще более удивительно: «А кто вам сказал, что мы отвечаем за вывоз мусора? Мы его, конечно, контролируем. А отвечают за все районные администрации».

В администрациях районов без разрешения глав ситуацию комментировать отказываются. А главы сейчас на совещании. Видимо, как раз решают этот злободневный вопрос.

Удивительно, но вывоз мешков с мусором в Челябинске давно превратился в системную проблему. При прошлом градоначальнике Тефтелеве ситуация была аналогичная. Мешками с мусором был завален весь город. Чиновники тогда сослались на то, что просто не успевают их вывозить и сделали виноватыми в мусорном коллапсе организации и предприятия. Мол, все территории в Челябинске распределены и закреплены за ними.

А ведь между тем, в Челябинске объявлен пожароопасный сезон и неубранные мешки с мусором могут привести к пожару. Так уже было в прошлом году. Именно из-за них произошло возгорание в поселке Шершни. В ЧП были виноваты мешки с сухой листвой и ветками, которые местные жители складировали возле баков. Лишь чудом огонь не перекинулся на жилые дома.

Будем ждать нового ЧП? Согласно логике челябинских властей, видимо. Это уже стало так традиционно для них – пока рак на горе не свиснет, наш чиновник не перекрестится.