Tele2 строит LTE-сети быстрее всех в отрасли

По темпам развития сетей LTE Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, лидирует в отрасли. С начала 2018 года компания по данным Роскомнадзора увеличила количество базовых станций этого стандарта в два раза –до 46 226.

По темпам развития инфраструктуры LTE Tele2 продемонстрировала наибольшую динамику. Оператор увеличил количество базовых станций этого стандарта на 100% до 46 226 с начала 2018 года, в то время как ближайший конкурент показал прирост на 50%. По общему количеству РЭС стандарта LTE Tele2 занимает третье место в телеком-отрасли.

Суммарное количество базовых станций оператора выросло на 13% до138 944 -по общим темпам строительства Tele2 занимает второе место. На сайте Роскомнадзора. опубликованы данные по развитию сетей.

В 2018 году Tele2 реализовала ряд крупных проектов по развитию LTE-инфраструктуры. Оператор завершил масштабную программу по запуску сетей 4G в регионах России и обеспечил услуги высокоскоростного мобильного интернета на всей территории присутствия. Кроме того, Tele2 покрылаLTE-сетью все станции Московского метрополитена, выступила главным застройщиком сотовой инфраструктуры на трех из 12 стадионов ЧМ–2018, обеспечилакачественнымпокрытием всю территорию инновационного центра «Сколково».

По результатам третьего квартала 2018 года объем инвестиций Tele2 в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 4,4 млрд рублей, увеличившись на 78,3% в сравнении год к году. При значительном росте CAPEX Tele2 показала чистую прибыль 1,6 млрд руб.

Инвестируя в технологическое развитие сети, оператор способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является безоговорочным лидером в телеком- отрасли. По результатам октября 2018 года показатель вырос до 45% – отрыв от ближайшего конкурента составил 17 процентных пунктов.