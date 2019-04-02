Телеканал ТНТ запускает новый эксперимент – «Школу экстрасенсов»

С 7 апреля, по воскресеньям, телеканал ТНТ начинает новый уникальный эксперимент и открывает первую телевизионную «Школу экстрасенсов».

Многие люди замечают в себе необычные способности, но не все знают, что с ними делать. Дар экстрасенсорики дается свыше, но его усиление и развитие – сложный и закрытый процесс. Телеканал ТНТ открывает доступ к тому, что всегда скрыто от посторонних глаз. В «Школе экстрасенсов» люди, которые чувствуют в себе экстрасенсорные способности, будут учиться их развивать, чтобы встать в один ряд с прославленными ясновидящими.

В качестве наставников школы были приглашены два сильнейших экстрасенса: победитель 17-го сезона «Битвы» мистик Свами Даши и победитель 18-го сезона аланский провидец Константин Гецати. Наставники согласились на этот эксперимент при одном условии: у учеников школы должна быть предрасположенность к сверхспособностям. Обучить этой тонкой материи с нуля просто невозможно. Ведущим проекта выступит скептик Сергей Сафронов.

Ведущий «Школы экстрасенсов» Сергей Сафронов отмечает: «Я очень рад, что «В «Школу экстрасенсов» меня привело любопытство и здоровый скептицизм. Ученики все разные, как и наставники. Я знаю Константина Гецати и Свами Даши по «Битве экстрасенсов». Это победители, которые круто себя проявили. Теперь же мне интересно посмотреть за ними, как за учителями. Я как ведущий буду проводить задания, разъяснять зрителям то, что происходит в шоу и, конечно, вместе со всеми наблюдать за процессом обучения».

В результате глобального кастинга были отобраны 2000 человек. 50 из них приняли участие во вступительных экзаменах и только 12 лучших были зачислены в первую телевизионную «Школу экстрасенсов» на ТНТ.

Наставники приняли решение, кто будет обучаться в «Школе экстрасенсов» и распределили учеников по своим командам. Теперь им предстоит сложный путь учебы, с уроками, мастер-классами и экзаменами. У каждого наставника свои методы обучения и свой подход к эзотерике. Каждую неделю кто-то из учеников покидает школу. Кто из них дойдет до конца, постигнет все особенности экстрасенсорики и сможет составить конкуренцию именитым ясновидящим?

Покажет время! И ТНТ: С 7 апреля, по воскресеньям, в 20.30, в первой телевизионной «Школе экстрасенсов».

Фото: ТНТ