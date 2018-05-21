Телепередаче ГУФСИН России по Челябинской области исполнилось пять лет

Телепередаче ГУФСИН России по Челябинской области «Зона особого внимания» исполнилось пять лет.

Телевизионный проект вышел в эфир телеканала «ОТВ» 20-го мая 2013-го года. Он создан по инициативе руководства регионального ГУФСИН и на сегодняшний день является настоящей визитной карточкой регионального ведомства.

«Зона особого внимания» - это информационный проект, рассказывающий об уголовно-исполнительной системе Челябинской области. Он направлен на максимально объективное освещение важных и интересных событий в деятельности регионального пенитенциарного ведомства, а также повышение престижа профессии и формирование устойчивого положительного общественного мнения.

Формат программы выбран не случайно. Динамичная «пятиминутка» позволяет увлечь и удержать зрителя у экрана телевизора. В эфир вышло уже более 200 выпусков, а это около 600 сюжетов.

Благодаря программе «Зона особого внимания» жители Южного Урала смогли больше узнать об уголовно-исполнительной системе, о ветеранах службы и действующих сотрудниках, о специфике и тонкостях их работы. Проект рассказывает и о заключенных. Не остаются без внимания культурно-массовые и спортивные мероприятия с участием осужденных, их образование и трудовая деятельность. Вся информация подается в интересной и доступной форме.

В 2014 году «Зона особого внимания» стала номинантом престижного международного конкурса «Детектив-Фест» и победителем ведомственного конкурса «На страже порядка». Коллектив не останавливается на уже достигнутом, а строит большие планы - увеличить эфирное время и перечень освещаемых тем.

«Зона особого внимания» выходит каждую среду на телеканале «ОТВ» в 10.30. Запись программы доступна к просмотру и в сети Интернет на официальном сайте ГУФСИН России по Челябинской области.