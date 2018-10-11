Тепло в свои дома получили не все южноуральцы

Начало отопительного сезона в Челябинской области официально завершено 10 октября, но в ряд домов тепло еще не поступило.

По данным регионального министерства строительства и инфраструктуры, в настоящее время все котельные по области запущены в работу, технические возможности для подачи тепла в дома везде предоставлены.

«В каждом муниципалитете возникали те или иные проблемы при запуске отопительного сезона. В течение первых десяти дней большинство из них были оперативно решены», - пояснил координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Мотовилов.

На телефоны «горячей линии», открытой в рамках партпроекта «Школа грамотного потребителя», поступило 307 обращений. Больше всего жалоб – 221 – пришло от жителей многоквартирных домов, 161 обращение – от жителей малых городов и сельских поселений, 21 жалоба - по социальным объектам и одна – по предприятиям.

«Больше всего жалоб поступало из Челябинска, Копейска и Троицка, поскольку в этих муниципалитетах больше многоквартирных домов, - пояснил Мотовилов. - Большинство проблем связано с тем, что подрядчики не завершили в сроки капитальный ремонт».

Все поступившие на «горячую линию» обращения были обработаны, жителям даны разъяснения. Запросы для принятия оперативных мер направлены в администрации городов и районов, депутатские центры и Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.

В управлении ЖКХ администрации Челябинска заверили, что тепловой ресурс был подан на все многоквартирные дома Челябинска. Если в каких-то домах или квартирах нет отопления, то этот вопрос жителям необходимо решать со своей управляющей компанией. Специалистам УК предстоит урегулировать внутреннюю систему отопления в конкретном доме и на конкретном стояке. В настоящий момент управляющие компании проводят работы по устранению недостатков по заявкам жителей.

«Работу по всем заявлениям мы держим на контроле, в ближайшее время проблемы будут устранены», - заверил Мотовилов.

«Горячая линия» будет продолжать работу до тех пор, пока не устранят все замечания. Телефон «горячей линии» 265-90-58. Звонки будут приниматься по будням с 9 до 17 часов. Также жители могут отправлять жалобы на электронный адрес op.r74@edinros.ru.