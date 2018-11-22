Территория Южного Урала признана российскими туристами главным местом для встреч с Йети

Российский сервис бронирования мест отдыха выяснил у российских туристов, где в России вероятнее всего можно встретить Йети – «снежного человека». Туристы назвали самыми вероятными местами встречи со «снежным человеком» Горную Шорию в Кемеровской области, где Йети является неофициальным символом горного курорта Шерегеш, а также Горный Алтай и Южный Урал.

А в Челябинской области местные жители считают, что Йети живет именно на Южном Урале в Нязепетровском районе, и даже совсем недавно поставили кормушку для «снежного человека». Кстати, такого рода кормушка - единственная в мире.

Центр развития туризма Челябинской области

Нязепетровский район Челябинской области славится своими красивыми лесами и большим разнообразием фауны, поэтому если где-то и живёт Йети, то непременно в этих местах.

Кормушка для Йети берегу реки Куказар появилась неслучайно. Каждым летом здесь собирается очень много отдыхающих со всех уголков России. Теперь туристы смогут сфотографироваться возле кормушки, сделав это место популярным среди туристов. Как рассказывают местные жители, для того, чтобы «снежный человек» был благосклонен, нужно оставить в кормушке гостинцы. Это могут быть фрукты, овощи или семечки. Даже если никакого Йети нет, дары туристов могут съесть местные лесные обитатели.

За Горную Шорию в Кемеровской области и Горный Алтай как вероятные места встреч с Йети проголосовали по 19% опрошенных. В первую пятерку в этом опросе вошли Южный Урал, Московская область и Пермский край.

Туристы также отметили среди возможных мест обитания «снежного человека» Новосибирскую область и Ловозеро в Мурманской области. Рейтинг подготовлен путем опроса туристов в социальных сетях.