«Территория здоровья» выявляет патологии у челябинцев

«Территория здоровья», работающая на площади Революции в Челябинске по выходным, выявила целый ряд патологий у южноуральцев.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, 19 мая маммографическое обследование прошли 50 женщин, только у четырех из них все оказалось в норме, у всех остальных оборудование показало возрастные изменения и мастопатии, одну из женщин направили на дообследование с подозрением на злокачественное новообразование.

Воскресенье было посвящено Дню памяти умерших от СПИДа: работали сразу два мобильных пункта тестирования на ВИЧ, а все желающие могли получить консультацию врача-инфекциониста.

Из 423 южноуральцев, прошедших за два уикэнда на «территории здоровья» флюорографию, у пятерых были выявлены патологии легких. Также, по информации областного СПИД-центра, в ходе анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ выявляется не менее 2% положительных результатов.

26 мая объявлено Днем защиты щитовидной железы, свои рекомендации даст эндокринолог. А 27 мая, в День здоровых глаз, можно будет посоветоваться с окулистом. Медицинская площадка работает каждые выходные с 12 мая до 3 июня включительно. Во все субботы и воскресенья с 10 до 14 часов здесь можно проконсультироваться с терапевтом, проверить содержание глюкозы и холестерина в крови, сдать анонимный экспресс-тест на ВИЧ, измерить давление, пройти флюорографию, определить индекс массы тела.