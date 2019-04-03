Тесклера не устроил ход строительства президентской деревни в Челябинске

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер не удовлетворен ходом строительства президентской деревни в микрорайоне Белый хутор, которая возводится к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года.

Глава региона, побывав на стройплощадке, констатировал, что строительство идет с существенным отставанием от утвержденного графика. Текслер потребовал ускорить темпы строительства, составить план по ликвидации отставания и войти в график, а в дальнейшем осуществлять реализацию проекта в полном соответствии с утвержденными сроками.

Темпами строительства другого объекта к саммитам - конгресс-холла «Таганай-2020» - врио региона остался вполне доволен. По оценке застройщиков, стройка идет согласно графику. Алексей Текслер дал поручение взять на особый контроль соблюдение сроков возведения объекта.