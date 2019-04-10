ТНТ обещает поднять челябинцам уровень серотонина

Уникальная акция «Подними свой серотонин» от телеканала ТНТ стартует в Челябинске уже в эти выходные, 13 и 14 апреля, у ТРК «Горки».

В рамках акции ТНТ объявляет конкурс, приняв участие в котором, любой желающий сможет стать звездой ТНТ. С помощью профессионального фотографа нужно сделать фото на площадке, а затем обязательно разместить его в «ВК» или Инстаграме с хэштегом #серотонинТНТ. 12 лучших работ станут частью наружной рекламной кампании телеканала в Челябинске.

«Именно весной нам всем нужны гормоны радости – серотонин. ТНТ знает, как его поднять. Специально для нашего города разработан механизм для этого. Счастье от ТНТ перепадет каждому, кто придет на площадь у ТРК «Горки» 13 и 14 апреля, с часу дня до семи вечера», – рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ в Челябинске.

Для составления согласия на фотосъемку обязательно наличие паспорта. Возрастные ограничения – 16+.