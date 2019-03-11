ТНТ покажет второй сезон «Адаптации»

На телеканале ТНТ с 18 марта стартует второй сезон сериала «Адаптация». Агент ЦРУ Эштон Айви возвращается в Ноябрьск, чтобы забрать в Америку свою любовь Марину, а заодно помочь России защитить свои природные богатства.

В Ноябрьске нет Диснейленда, знаменитой картинной галереи или шикарного пляжа. Здесь даже собора со шпилем нет. Тем не менее этот город регулярно посещают сомнительные личности вроде американского шпиона Эштона Айви. Вот и сейчас агент снова в России. Он далеко не новичок, поэтому прибыл в Ноябрьск один, без прикрытия ЦРУ. Главная задача Айви в этот раз — увезти в Штаты свою любимую женщину Марину. Ради нее он готов рискнуть не только своей карьерой, но и жизнью.

Сумев улизнуть от бывших коллег, он тут же попал на крючок российских спецслужб. Его оппонент по прошлому сезону – полковник контрразведки Евдокимов вербует американца и вынуждает принять участие в операции государственной важности. Китайские товарищи положили глаз на российский газ и хотят забрать себе стратегическое месторождение. Ради обретения своей любимой Эштону придется принять предложение, поэтому американцу ничего не остается кроме как сказать: «Служу России!»

«Адаптация» — комедийный шпионский сериал телеканала ТНТ и Good Story Media. Главный герой, американский агент Эштон Айви, проникает в Россию под видом русского инженера Олега Меньшова. В первом сезоне его миссия — устроиться в местный филиал «Газпрома» и похитить уникальную российскую разработку в области газодобычи. В России Эштон знакомится с русской девушкой Мариной и влюбляется в нее. В конце первого сезона миссия провалена, шпион балансирует на грани жизни и смерти, и лишь в последний момент находит выход. Но Россия уже не отпускает его…

Смотри «Адаптация» с 18 марта, в 22:00, на ТНТ.