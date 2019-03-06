ТНТ4 объявляет весенний призыв в женскую армию

Телеканал ТНТ4 набирает участниц в первое на российском телевидении комедийное реалити «Солдатки». Это уникальный проект от Good Story Media – создателей «Ольги», «Физрука» и «Реальных пацанов».

Двенадцать красивых и отчаянных девушек проведут два месяца в условиях настоящей воинской части, которую до этого могли видеть только в кинофильмах и интернет-роликах. Шоу разрушит стереотип, что армия — это традиционно мужская территория и покажет, что девушки способны выдержать суровые испытания не только не хуже, а то и даже лучше парней. Кто справится со всеми тяготами и лишениями и «дослужит» до дембеля, получит приз и ощущение победы над самой собой.

Для участия в шоу нужны эмоциональные и открытые девушки с прокаченной самоиронией и мощной мотивацией. Характер и темперамент значения не имеют. Избегаешь ссор или, наоборот, не даёшь себя в обиду? Подходишь! Любишь закулисные интриги или прёшь напрямик? Да и да! Главная звезда в своей компании или тихая скромница? Это тоже неважно. Заполняй анкету на сайте и жди повестку в первое комедийное реалити-шоу.