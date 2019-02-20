Только хорошие истории: в Челябинске появится новое СМИ «За гранью суровости»

В Челябинске появится новое СМИ, которой докажет, что мы живем в совсем не суровом городе. Сайт, где будут публиковаться позитивные новости про Южный Урал, разработала преподаватель факультета журналистики ЧелГУ Светлана Панюкова.

Как сообщает пресс-служба вуза, со своей разработкой молодой педагог победила во всероссийском конкурсе социальных проектов «Инносоциум». Новое СМИ будет называться «За гранью суровости». На этот стартап выделено полмиллиона рублей.

«Мы любим Челябинск, знаем, что в нем есть много хорошего, о чем молчат профессиональные СМИ, - рассказала Светлана Панюкова. - Если новость не криминальная и не скандальная, то, скорее всего, она не соберет большого количества просмотров. Проект «За гранью суровости» даст возможность рассказывать хорошие истории без привязки к количествам просмотров и финансовым потокам».

Сайт с мобильным приложением для удобного просмотра новостей будет состоять из трех основных рубрик: «Люди», «Места» и «События». Их наполнением займется редакционной коллектив факультета журналистики ЧелГУ, куда впоследствии сможет попасть любой желающий. Задача редакции - создание качественных материалов в современных форматах (подкасты, видеоблоги, мультимедийные лонгриды, интерактивные материалы, игры) с помощью новых технологий.

Здесь найдут место популяризация массового спорта и активного туризма, описание досуга в регионе, архитектурных и культурных ценностей, поддержка территориальных брендов. В рамках проекта планируется проводить мастер-классы и имиджевые мероприятия.