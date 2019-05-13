Томинский ГОК высадил шесть тысяч саженцев сосны

АО «Томинский ГОК» (Сосновский район, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») в третий раз присоединилось к акции «Озеленим наш дом».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении информационной политики и связей с общественностью РМК, сотрудники комбината, школьники и представители администрации Томинского сельского поселения, студенты Коркинского горно-строительного техникума – в общей сложности порядка ста человек – озеленили более одного гектара территории в районе села Вознесенка. Под наблюдением представителей Шершневского лесничества в грунт высадили 6 тысяч саженцев сосны.

«Лесовосстановительные работы являются вкладом предприятия в улучшение экологической обстановки в Челябинской области, - отметила начальник отдела охраны окружающей среды АО «Томинский ГОК» Наталья Хохрякова. - Это подход, принятый во всей Группе «Русская медная компания»: на каждое срубленное дерево в рамках освоения месторождений мы высаживаем два новых».

В ближайшее время в Челябинской области будет высажено еще порядка 15 гектаров лесов – эти мероприятия АО «Томинский ГОК» финансирует ежегодно. Преимущественно засаживаются территории, пострадавшие от лесных пожаров.