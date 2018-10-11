Тотальный диктант подарит двум Америкам свою четвертую часть

Текст Тотального диктанта, традиционно состоявший из трех частей, в 2019 году поделят на четыре фрагмента. Финальную часть напишут жители Северной и Южной Америки.

Идея подготовить специальную часть текста стала логичным результатом развития акции, считают ее организаторы. С каждым годом география проекта расширяется, и число участников растет. По итогам Тотального диктанта-2018 лидером по количеству вовлеченных городов среди зарубежных стран-участниц акции стали США, где текст написали жители 19 городов. Далее расположились Испания с 11-тью населенными пунктами и Китай с десятью городами.

Долгое время западные участники писали текст третьей зоны, так как подготовка нескольких частей диктанта - это большая работа как для автора, так и для Экспертного совета.

«Мы видим высокую активность участников и большой потенциал акции в Северной и Южной Америке. Поэтому отдельный текст для участников на этих континентах - логичный и давно назревший шаг в развитии Тотального диктанта. Экспертом-координатором четвертого пояса станет журналист и филолог Ксения Туркова», - рассказала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Количество участников акции в Северной и Южной Америке ежегодно растет. В 2011 году на карте Тотального диктанта впервые появился Бостон, где текст тогда написали всего семь человек. В этом году к акции присоединилось 666 участников из 26 городов и восьми стран, среди которых США, Канада, Аргентина, Бразилия, Коста-Рика.

Тотальный диктант-2019 начнется на Дальнем Востоке 13 апреля в восемь утра по московскому времени. В 13 часов текст ручками xGold от компании «Берлинго» напишут в Челябинске. Завершится акция на американских континентах в 23 часа по Москве. Кроме того, все желающие смогут написать диктант в онлайн-режиме на сайте проекта.

Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» проводится в России с 2004 года. Челябинск присоединился к ней в 2011 году. В 2018-м Тотальный диктант в столице Южного Урала написали 2,4 тысячи человек на 35-ти площадках.

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