Транспортные компании стали возить больше мелких грузов

В России продолжается тенденция роста грузовых перевозок. Этому способствует развитие интернет-торговли.

Об этом сообщили на выставке-форуме транспортно-логистических услуг TransUral, которая проходила в Екатеринбурге с 27 по 29 ноября.

«Спрос на перевозки сборных грузов (LTL-перевозки) в России продолжает расти, этому способствует активное развитие торговых сетей и интернет-торговли, вследствие чего LTL-рынок может увеличить к 2020 году свою долю в общем объеме грузоперевозок с 20 до 25%» - сообщил на выставке директор по продажам транспортной компании «Байкал Сервис» Алексей Худов.

Общей тенденцией является минимизация объемов партий груза и увеличение кратности заказов, следствием чего является постепенный рост доли мелких грузов, которая с начала 2017 года повысилась с 0,8 до 1,9 процентов по стране.

«Транспортная компания «Байкал Сервис», как и другие крупнейшие перевозчики, расширяет пакет услуг по доставке мелких грузов. За последние два года доля небольших посылок в общем грузообороте компании увеличилась практически в 2,5 раза. Этой осенью компания запустила для этого сегмента новую комплексную услугу #ТарифПосылка», - отметил Алексей Худов.

#ТарифПосылка – это быстрая и удобная доставка грузов весом до 5 кг. Услуга выполняется «от двери до двери» по всей России, при этом обходится клиенту на 20% дешевле.

Ранее в ТК «Байкал Сервис» также сообщали, что до конца года на 10 процентов снижены цены на перевозку грузов весом до 500 килограммов по маршруту Челябинск - Екатеринбург.