Транспортные полицейские Челябинска поздравили женщин-пассажиров с 8 марта

Сегодня, седьмого марта, транспортные полицейские Южного Урала, которые пришли на железнодорожный вокзал Челябинска, вручали женщинам-пассажирам и проводникам букеты тюльпанов и поздравляли с 8 Марта, желая при этом счастливого пути.

Пассажиры поезда «Челябинск-Санкт-Петербург» сначала недоуменно оглядывались, гадая, что произошло и откуда на перроне столько полицейских. Но затем на лицах милых дам появлялись улыбки и они с искренней радостью принимали поздравления от сотрудников транспортной полиции, благодарили их за неожиданный сюрприз и за позитивный настрой на весь предстоящий путь.

«Очень неожиданно это было. Но очень приятно, что нас поздравили наши дороги мужчины», - сказала одна из пассажирок поезда.

Кроме цветов женщинам пассажиркам полицейские вручили памятки о том, как вести себя в поездке, чтобы не стать жертвой мошенников, не остаться без багажа, сотового телефона и других личных вещей.

Проведение подобных мероприятий – дает возможность уделить внимание самому дорогому, что есть в жизни мужчин – женщинам, как символу семейного тепла, добра, мира и гармонии», - отметил начальник отдела по работе с личным составом полковник внутренней службы Игорь Меженьков.

Сотрудники ГИБДД Челябинской области накануне 8 марта также вышли на дороги города, чтобы поздравить женщин-водителей с весенним праздником. Вместо стандартной проверки документов инспекторы ДПС преподнесли дамам за рулем цветы и поздравления, а также памятки по безопасности дорожного движения.

Госавтоинспекторы напомнили водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, а также перевозки юных пассажиров исключительно с применением удерживающих устройств. Женщинам за рулём пожелали счастья, добра и семейного тепла. Некоторые из автоледи признались, что из-за забот и суеты забыли о празднике, а услышать поздравления и получить весенние цветы от офицеров, им было приятно вдвойне.