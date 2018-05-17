Треть молочной продукции не соответствует качеству. Это касается молока, масла, сметаны, сыров, творога, произведенных на предприятиях области.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области в рамках исполнения государственного мониторинга с начала года ведет лабораторный контроль молочной продукции.

Почти 27% отобранных проб не соответствуют требованиям технических регламентов, что превышает общероссийский показатель.

«С января по май Управлением велась оценка соответствия молочной продукции, реализуемой в области, требованиям технических регламентов Таможенного союза по следующим категориям: кисломолочная продукция, молоко питьевое, масло сливочное, сметана, сыры и творог», - сообщает управление Россельхознадзора по Челябинской области.

Всего было отобрано 78 проб молочной продукции, 21 проба из которых не соответствовала требованиям технических регламентов Таможенного союза. А именно, пробы данной продукции были фальсифицированы растительными жирами, не соответствовали по массовой доли жира, не соответствовали по показателям безопасности. В некоторых партиях продукции эксперты обнаружили крахмал. Это касается всех наименований молочной продукции: молока, масла, сметаны, сыров, творога, произведенных на предприятиях области.

По словам Евгения Бондаренко, начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области, одним из эффективных методов борьбы с производством и реализацией некачественной молочной продукции является переход на электронную ветеринарную сертификацию с использованием информационной системы «Меркурий», разработанной Россельхознадзором. Эта система обеспечит прозрачность действия всех участников рынка. С ее помощью можно будет добиться прослеживаемости продукции на всех стадиях производства и реализации. До перехода, который запланирован на 1 июля 2018 года, осталось 44 дня.