Три больницы Челябинска будут задействованы в рамках проведения саммитов

Три учреждения здравоохранения Челябинска будут задействованы в рамках проведения саммитов ШОС и БРИКС, которые планируется провести в городе в июле 2020 года.

«Были определены три учреждения здравоохранения, которые будут задействованы в рамках проведения саммитов, - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова. – Это горбольницы №1, №6 и №8».

Постановление губернатора о выделении 151 миллиона 814,9 миллиона рублей из регионального бюджета на проведение капремонта больниц Челябинска в рамках подготовки к саммитам было подписано 31 января 2019 года. Большая часть средств 137 миллионов 474,9 тысячи рублей – предназначена для первой горбольницы. Для горбольницы №6 предусмотрено чуть более 13 миллионов, для восьмой больницы – 1,3 миллиона.

«Все три больницы подготовили проектно-сметные документации. Они прошли экспертизы. В ближайшее время будут начаты работы», - рассказала агентству Наталья Котова.

Кроме того, в рамках подготовки к саммитам для этих больниц было закуплено медицинское оборудование.