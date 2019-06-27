Три района Челябинска на полмесяца останутся без воды

В Челябинске три района – Калининский, Курчатовский и Центральный – на полмесяца останутся без воды. Четвертый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону стартует в южноуральской столице второго июля и продлится до 16-го июля.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, горячая вода будет отключена в 508-ми жилых домах, 39-ти детских садах, 18-ти учебных и 14-ти лечебных учреждениях на территории вышеназванных районов.

Основная волна отключений придется на Калининский и Курчатовский районы. В Центральном районе горячей воды не будет в многоквартирных домах всего по двум улицам: Петра Столыпина и Петра Сумина.

Максимальный срок отключения - две недели. В ряд домов горячая вода может вернуться раньше. В случае аварийных ситуаций и при необходимости дополнительного ремонта период проведения опрессовок может увеличиться.

Кроме того, в июле горячую воду отключат и в жилых домах, которые обслуживаются локальными котельными. Отключения коснутся в том числе жителей поселков Сосновка, Чурилово, ЧВВАКУШ, АМЗ, Федоровка.

Со списком адресов жилых домов и учреждений, которые останутся без горячей воды с начала по середину июля, можно ознакомиться здесь.

Сезон опрессовок в столице Южного Урала начался в середине мая. Первый этап прошел не совсем гладко. После его завершения без горячей воды в Челябинске продолжали оставаться 27 жилых дома и два социальных учреждения. Хуже всего ситуация обстояла в Калининском районе областного центра.