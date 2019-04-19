Турчак, Кобылкин и Текслер: Проследим, чтобы законопроект о квотировании был принят без изменений

«Единая Россия», министерство природных ресурсов и экологии РФ и правительство Челябинской области намерены проконтролировать ход принятия законопроекта о квотировании выбросов промышленных предприятий.

В этом заверили секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, министр Дмитрий Кобылкин и врио губернатора Алексей Текслер на первом федеральном экологическом форуме «Чистая страна», который проходил в Челябинске 19 апреля 2019 года.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе оглашение главой государства послания Федеральному собранию поручил Госдуме принять закон о квотировании выбросов в весеннюю сессию. Но мощное промышленное лобби пытается затормозить принятие долгожданного закона, а также смягчить ответственность компаний и облегчить шаги по минимизации экологического ущерба.

Андрей Турчак заверил, что фракция «Единой России» будет продвигать законопроект о квотировании выбросов.

«Мы проводим федеральный форум «Чистая страна», чтобы инициативы, которые сегодня обсуждались на дискуссионных площадках и будут обсуждаться на пленарном заседании, были преобразованы в конкретные документы и законопроекты», - подчеркнул Турчак перед пленарным заседанием.

Он отметил, что проект резолюции, принятый по итогам форума «Чистая страна», на следующей неделе будет представлен председателю правительства РФ, лидеру единороссов Дмитрию Медведеву. «На основе предложений (в резолюции (прим. ред.) будет подготовлен проект поручений Правительству, в том числе и законопроект о квотировании выбросов силами нашей фракции в Госдуме будем продвигать», - добавил Турчак. По его словам, единороссы проконтролируют, чтобы законопроект о квотировании не изменился при его прохождении через Думу. «В данном случае с министерством экологии у нас единая позиция и мы будем ее отстаивать», - подчеркнул Турчак.

Дмитрий Кобылкин напомнил, что президент Владимир Путин отмечал в своем послании Федеральному собранию отмечал, что влиятельные лоббисты стараются всячески притормозить этот законопроект, аргументируя свои шаги корпоративными интересами. «Давление будет, но мы его (законопроект о квотировании – прим. ред.) должны принять», - отметил Дмитрий Кобылкин и добавил, что министерство проследит, чтобы подготовленный законопроект не претерпел существенных изменений в ходе обсуждения и принятия.

Алексей Текслер напомнил, что законопроект о квотировании был инициирован Челябинской областью. «И мы будем внимательно смотреть за его принятием, - отметил врио губернатора. - Это крайне важно, чтобы в любой точке населенного пункта гарантированно не было превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе».

Алексей Текслер констатировал, что уже сейчас регион готов к проведению эксперимента по введению системы сводных расчетов и квотирования выбросов. В области сформированы комплексные планы улучшения качества атмосферного воздуха. В том числе в Челябинске запланировано проведение более 80 мероприятий, в Магнитогорске - 22. «По Челябинску мы увеличили число мероприятий с 50 до 80, после реализации это даст снижение выбросов на 21,5%», - уточнил Текслер. Разрабатываются новые решения по техническому перевооружению предприятий.

Как уже сообщало агентство, глава региона предложил использовать систему сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в декабре 2016 года, выступая на Госсовете по экологии. Инициатива области по формированию новой системы квотирования вошла в перечень поручения президента по Году экологии (он был объявлен в 2017 году).

Челябинская область была выбрана в качестве пилотного региона для отработки методики выполнения сводных расчётов загрязнения воздуха и их применения при квотировании выбросов.

За шесть лет объём загрязняющих выбросов в атмосферу здесь должен сократиться не менее чем на 20%. В законе о квотировании выбросов будет установлена ответственность компаний и их мероприятия по минимизации экологического ущерба.