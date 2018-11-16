Туристическая зона появится у знака «Европа–Азия» в Челябинской области

Территория вокруг знака «Европа–Азия» на федеральной дороге М-5 «Урал» в Челябинской области будет благоустроена.

С просьбой о создании туристического кластера в зоне знака к председателю Законодательного Собрания Владимиру Мякушу обратился председатель Совета ветеранов Златоуста на встрече с ветеранским активом, председателями городских и районных советов.

«Мне понравилось предложение ветеранов о создании туристического кластера в этом знаковом месте, - рассказал спикер Владимир Мякуш. – Совместно с губернатором Борисом Дубровским будем заниматься решением вопроса».

Обелиск «Европа-Азия» - стела из нержавеющей стали на высоком каменном основании – был установлен на федеральной трассе М5 «Урал» на перевале через хребет Урал-Тау в 1987 году. Надписи с названиями частей света расположены не так, как на абсолютном большинстве обелисков, а «наоборот». На европейской стороне стелы - надпись «Азия», на азиатской – «Европа». Автор макета - архитектор Сергей Побегуц.

Обелиск расположился между городами Златоуст и Миасс. На сегодняшний день территория вокруг знака не благоустроена, а сам объект начинает разрушаться, отметили в региональном парламенте.

По словам спикера, министерство культуры области уже работает с художниками и архитекторами по созданию проекта нового знака. «Параллельно идет поиск инвестора для развития прилегающей территории», - отметил Владимир Мякуш. По его мнению, проект обладает большим туристическим потенциалом и необходимо серьезно подойти к его благоустройству.