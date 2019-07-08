Туристов из Челябинска в Анталью доставит другой авиаперевозчик

Пассажиров рейса WZ 4009 авиакомпании Red Wings, которые должны были отправиться из Челябинска в Анталью сегодня ночью, доставит в Турцию другой авиаперевозчик

Напомним, самолет должен был вылететь из Челябинска в 1 час 40 минут в понедельник, 8 июля. Но рейс был задержан на 10 часов. Техники авиакомпании Red Wings проверяли воздушное судно, в которое, по некоторым данным, во время полета в Челябинск ударила молния.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-служба аэропорта Баландино, пассажиры будут отправлены в Турцию самолетом авиакомпании Royal Flight. Борт уже вылетел из Антальи в Челябинск.

По предварительным данным, самолет вылетит из аэропорта Баландино в 20 часов 30 минут по местному времени. Задержка рейса составит почти 18 часов. В ожидании вылета все 218 пассажиров были накормлены и обеспечены водой.