ТВ-3 выберет «Последнего героя» в Челябинске

Накануне старта телешоу «Последний герой. Актёры против экстрасенсов» канал ТВ-3 приглашает всех челябинцев испытать себя на «Острове испытаний» и стать последним героем в своем городе в ТРК «Родник» 1 марта.

В этот день, с 15 часов дня, любой желающий сможет ощутить себя участником легендарного шоу и прочувствовать все прелести его испытаний. Посреди «Острова» будут установлены ящики, в каждом из которых заготовлен свой сюрприз: пауки, пиявки, рыбки Гарра руфа, настоящий живой удав и множество других проверок на выносливость (и брезгливость). Тому, кто сможет преодолеть свои страхи и выстоять в противостоянии с другими участниками, достанется почётное звание «Последнего героя» и ценные призы от телеканала ТВ-3.

Шоу «Последний герой. Актёры против экстрасенсов» стартует на ТВ-3 2 марта. Две команды по 8 человек в каждой проведут до 39 дней в первозданных джунглях филиппинских островов, сражаясь со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми и друг с другом. Но главное испытание, которое ждёт героев – внутренняя борьба за то, чтобы сохранить свои лучшие человеческие качества и не превратиться в дикаря. Поэтому новый слоган проекта - «Остаться людьми». Ведущая шоу - обладательница двух наград «Кинотавра» за лучшую женскую роль, актриса Яна Троянова, завоевавшая всенародную любовь благодаря сериалу «Ольга».

«Последний герой. Актёры против экстрасенсов» - российская версия популярного во всём мире формата, также известного под названием Expedition Robinson («Экспедиция Робинзон») и Survivor («Выживший»). Существует больше 40 локальных версий, созданных по официальной франшизе, которые выходили в эфир более чем в 60 странах мира. Самой популярной является американское ответвление шоу, которое выходит на канале CBS с 2000 года. К настоящему моменту там вышло в эфир уже 37 сезонов, и сейчас в разработке находятся ещё три. Бессменным ведущим шоу в США является Джефф Пробст.

В России шоу впервые появилось на экранах в 2001 году на Первом канале под названием «Последний герой», а его ведущим был Сергей Бодров-младший.

У каждого нового сезона «Последнего героя» был новый ведущий: на этом посту сменили друг друга Дмитрий Певцов, Николай Фоменко, Александр Домогаров и Владимир Меньшов. Последний, шестой сезон шоу был показан в 2008-2009 годах, а его ведущей впервые в истории российской версии стала девушка – Ксения Собчак.