Творческий конкурс АО «ГРЦ Макеева» широко шагнул за границы предприятия

В Миассе, на базе АО «ГРЦ Макеева» прошел творческий конкурс под названием «Я будущий ракетостроитель». В нем принимало участие 510 южноуральских ребятишек. Почти столько же творческих работ — уникальных, ярких, неповторимых.

В ракетном центре имени Макеева подвели итоги открытого детского конкурса. По признанию членов жюри, задача по выбору лучших работ стояла сложная. Оказывается, южноуральские талантливые дети могут делать ракеты не только из картона и бумаги, но и из бисера, пластиковых бутылок, строительной пены, всевозможных шлангов и даже макарон. И некоторые из них не только успешно стартуют, но и сбивают метеориты. А ещё мальчишки и девчонки прекрасно рисуют, пишут стихи, рассуждают, создают постеры и видеоролики.

Все кто, по мнению жюри, сумел сделать это лучше других, были приглашены на супервесёлый праздник в ДКиТ «Прометей». Ведущий в образе космонавта не сразу объявил итоги конкурса, а на некоторое время сохранил интригу, заняв ребят интересными вопросами, конкурсами, загадками. Тем долгожданнее было услышать имена победителей.

Среди дошколят первые места присуждены Соне Рейнгольц - поделка «Макет ракеты», Александру Шерстневу - поделка «Я будущий ракетостроитель», Василисе Зайцевой - рисунок. У школьников 1-4 классов лучшими признаны работы Светланы Мокляр - поделка «Макет ракеты», Егора Грибанова - поделка «Я будущий ракетостроитель», Екатерины Крапивиной - рисунок.

Среди школьников 5-8 классов лучшими были признаны рисунок Елены Ташлыковой, авторское стихотворение Тимофея Гладких, эссе Александра Силаева. Второй год подряд нет равных среди юных поэтов Анастасии Федотовой, на этот раз уже среди школьников 9-11 классов. Елизавета Силина и Артем Саттаров стали победителями в номинации «Постер». Приз зрительских симпатий получили Александр Берсенёв и Светлана Кушнова, а специальный приз жюри достался сёстрам Ане и Алёне Юзвишиным за оригинальную подачу материала и Илье Тарасову - за профориентационный видеоролик.

Победители и призёры конкурса были удостоены дипломов и подарков в виде наборов для творчества, детские сады и школы — благодарственных писем за активное участие, и абсолютно все участники конкурса — сладких призов.

«География конкурса сегодня значительно расширилась. И если в прошлом году в конкурсе участвовали, в основном, дети работников ГРЦ и учащиеся школ, то в этом к ним добавились ребята из детских садов Миасса и соседнего Златоуста, - подчеркнули на мероприятии организаторы конкурса «Я будущий ракетостроитель». Для них это возможность не только проявить себя в творчестве, но и получить информацию о передовом научно-конструкторском центре, его достижениях, востребованных здесь профессиях и уже сейчас задуматься о своём будущем».