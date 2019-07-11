Тяжеловесам могут запретить движение по федеральным дорогам Челябинской области

В предстоящие несколько дней на федеральных дорогах в Челябинской области может быть введено временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств в связи с прогнозируемой жарой.

Об этом сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

По данным Челябинского Гидрометцентра, 12-14 июля в южных и восточных районах Челябинской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до плюс 36-39 градусов.

В УпрДор уточнили, ограничение для движения тяжеловесов по федеральным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием вводится при дневной температуре воздуха свыше 32 градусов. В такие периоды движение разрешается лишь в ночное время и ранним утром - с 22 часов вечера до 10 часов утра. «Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности водителей и пассажиров автомобильного транспорта», - подчеркнули в УпрДор.

Ограничения не распространяются на автомобили, которые доставляют грузы, поставка которых критически важна и необходима для жизнеобеспечения населения регионов и на перевозку которых не распространяется летнее ограничение движения, вводимые на федеральной сети дорог.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.