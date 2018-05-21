Тысячи уральских выпускников попрощаются со школой масштабным танцевальным флешмобом

Российские одиннадцатиклассники официально вступают во взрослую жизнь: по всей стране прозвенит последний звонок.

В Уральском федеральном округе благодаря компании «Интерсвязь» и руководству муниципалитетов для будущих абитуриентов этот день станет по-настоящему незабываемым — молодые люди попрощаются с детством, закружившись в «Школьном вальсе».

В этом году в уникальном проекте примут участие сразу три муниципалитета УрФО: Златоуст и Миасс Челябинской области, Каменск-Уральский Свердловской области. Здесь, на главных площадях городов, состоятся настоящие праздники юности, больших надежд и танца. Более двух тысяч выпускников всех школ закружатся в изящных па и так отметят Последний звонок.

Предстоящему флешмобу предшествовали несколько месяцев подготовки. Выпускники разучивали танцы по специально записанным для них видеоурокам, репетировали на базе школ и учреждений культуры, а в начале этой недели им предстоят генеральные «прогоны» непосредственно в местах проведения праздников. Как признаются сами школьники, танцы вовсе не отвлекали их от учёбы, а наоборот позволяли снять напряжение перед непростым этапом выпускных экзаменов.

Помимо танцевальной феерии выпускников и гостей мероприятия ждёт масса сюрпризов. Так, в местах проведения акции будут развёрнуты Аллеи выпускников: фотопортреты ребят с подписями о том, кем они загадали стать во взрослой жизни. Кроме того, компания «Интерсвязь» организует различные фото- и анимационные зоны. А самые творческие и «танцующие» классы также будут отмечены и награждены организаторами.

Добавим, в Каменске-Уральском «Школьный вальс» состоится 23 мая на площади Ленинского Комсомола, старт — в 14 часов. В Златоусте и Миассе праздник пройдёт 25 мая на площадях перед зданиями городских администраций. Начало в 14 и 17 часов соответственно.