У границы Челябинска в сторону Кургана будет затруднено движение.

Сегодня, пятого апреля, на 14-м километре трассы Р-254 в связи с производственной необходимостью введена временная схема организации движения с заужением дороги и реверсом.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал», введение временной схемы вызовет прогнозируемое затруднение в движении и снижение скорости на данном участке.

Поскольку ограничения коснутся дороги в пригороде с плотным населением и ежедневной рабочей миграцией, Упрдор «Южный Урал» просит водителей рассчитывать время выезда с учетом возможной напряженности трафика.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63.