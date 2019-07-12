У кого посадка мягче? В Челябинске студенты и школьники соревновались в создании звездолетов для посадки на астероид

Сегодня,12 июня, на закрытии Летней международной научной школы Южно-Уральского государственного университета «Астероидная безопасность» пять команд представили свои проекты по созданию аппарата для посадки на астероид с низкой гравитацией.

Две недели студенты и школьники обучались в летнем лагере ракетостроения и космонавтики. Вместе с преподавателями они изучали защиту Земли от астероидов, учились проектировать летательные аппараты и конструировали собственные. Целью создания такого лагеря является привлечение абитуриентов в Южно-Уральский Государственный университет, повышение квалификации молодых специалистов и возможность для каждого желающего узнать больше о ракетостроении и космосе в целом.

Итогом обучения стала презентация собственных летательных аппаратов. В конкурсе участвовало пять команд (члены четыре из них уже обучаются в вузе) и одна команда школьников.Главной задачей соревнующихсябыло обеспечить максимально мягкую посадку аппарата на астероид. Молодым людям были даны четкие критерии, которые они должны были соблюдать и на основе своих знаний сконструировать космолет, который смог бы выполнить поставленную задачу.

На пути к созданию проекта все команды столкнулись с разными проблемами, были сложности с расчетами, выбором материалов и форм и способами работы. Но каждая команда справилась с задачей и презентовала самые разнообразные проекты, отличающиеся креативностью и умным подходом. Участники выявляли плюсы и минусы своих конструкций и принимали критику от экспертного жюри. Изобретения также демонстрировались на стенде динамических испытаний, чтобы зафиксировать точный отскок и другие колебания. Главным призом была возможность участвовать в международных соревнованиях. Победила команда, чья разработка оказалась максимально мобильной, грамотно сконструированной и имела самую мягкую посадку.

Занятия в лагере проводили известные уральские ученые: физик-теоретик Вадим Симоненко, астрофизики Александр Дудоров,Виктор Гроховский и другие преподаватели аэрокосмического факультета ЮУрГУ. Профессионалы своего дела не раз получили престижные международные награды, одна из которых – за вклад в изучение челябинского метеорита.

Сегодня Челябинск обеспечивает одно из самых качественных образований по ракетостроению и проектированию в стране. И на данном этапе собранные студентами и школьниками опытные образцы уже готовы к полной реализации, так как имеют все необходимые расчеты, компьютерные модели и программные установки.