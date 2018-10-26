У отдела полиции «Советский» в Челябинске - новый руководитель

В Челябинске отдел полиции «Советский» возглавил Алексей Подрезов, назначенный на эту должность приказом начальника ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенанта полиции Андрея Сергеева.

Ранее подполковник полиции Алексей Подрезов занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД России по городу Челябинску.

Начальник городского управления МВД полковник полиции Сергей Миронов отметил профессионализм и высокую работоспособность нового руководителя, отметив, что вновь назначенный начальник хорошо знает Советский район, так как несколько лет служил и работал именно на его территории.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Челябинску, Алексей Подрезов начал службу в органах внутренних дел в 1994 году в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД Шадринска Курганской области.

С 2003 по 2011 годы служил в УВД Советского района Челябинска, пройдя путь от начальника отделения по раскрытию имущественных преступлений ОУР УВД Советского района до заместителя начальника отдела милиции № 3 (по криминальной милиции) УВД по городу Челябинску.

Затем до июля 2012 руководил подразделением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков городского УВД.

С июля 2012 года до октября текущего года служил в должности заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по городу Челябинску.

Фото пресс-службы УМВД России по городу Челябинску