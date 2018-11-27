В среду, 28 ноября, у православных начинается Рождественский пост, который продлится 40 дней до Рождества Христова

Пост заканчивается в ночь с 6 на 7 января с восходом первой звезды — той самой, что указала волхвам путь к младенцу Иисусу.

Его еще называют Филипповским постом или Филипповками, поскольку его канун приходится на день памяти апостола Филиппа (27 ноября). В православии его также именуют Четыредесятницей.

Церковь учит, что пост нужен для того, чтобы в праздник Рождества люди могли с чистыми сердцем, душой и телом встретить Сына Божия. Что касается питания, то Православная церковь предписывает воздерживаться в дни Рождественского поста от мяса, яиц, молока и масла животного происхождения. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу запрещается употреблять растительное масло. Рыба разрешается только в субботние и воскресные дни, а также в великие праздники, например, в День Введения во храм Пресвятой Богородицы. В период со 2 по 6 января пост усиливается: в это время нельзя употреблять рыбу даже в субботу и воскресенье.

Последний день Рождественского поста называется сочельником. По церковному уставу в этот день положено есть только сочиво – злаковую кашу на воде, подслащённую мёдом или сухофруктами. В сочельник многие православные, соблюдая благочестивый обычай, не вкушают сочиво до первой вечерней звезды, напоминающей о явлении Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Господа Иисуса Христа.

В наши дни пост в полном соответствии с уставом блюдут лишь служители церкви и особо благочестивые верующие. Для большинства мирян, как правило, допускаются послабления.