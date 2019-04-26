У православных Страстная пятница

У православных 26 апреля, самый скорбный день церковного года – Великая (Страстная) пятница. В этот день верующие вспоминают страдания и Крестную смерть Спасителя Иисуса Христа.

По Евангелию, утром в пятницу Иисус был предан языческим властям. Христос совершил свой крестный ход на Голгофу, был распят и умер на Кресте, искупая человеческие грехи. Не случайно именно в этот день Страстной седмицы пост становится особенно строгим: по церковным канонам, не положено вкушать ничего, кроме воды и хлеба.

Как сообщили в челябинской епархии, утром в пятницу Божественной литургии не бывает, служатся только часы. Днём совершается служба с выносом Святой Плащаницы, что символизирует снятие Пречистого Тела Иисуса Христа с Креста. Вечером же в пятницу совершается ещё одно богослужение – с чином погребения Иисуса Христа. Верующие выходят со Святой Плащаницей на улицу и обходят вокруг храма крестным ходом, вспоминая погребение Христа Спасителя в гробнице Иосифа Аримафейского.

Она полагается на середину храма, где над ней читается Евангелие, и верующие совершают благоговейное поклонение, вспоминая страсти Господни.

В этот день все важные дела откладывают на потом. Исключением может стать лишь уход за малыми, старыми и больными. Не стоит заниматься домашними делами - для этого отводился Чистый четверг. Особенно в Страстную пятницу нельзя стирать. Желательно в Страстную пятницу не посещать кладбище и не убираться там. Также запрещено в такой день рукодельничать. Нельзя шить, вязать, вышивать, прясть, пришивать, вышивать.

Под строжайшим запретом любые увеселительные мероприятия. Устраивать застолья, посещать развлекательные заведения, переедать и употреблять алкогольные напитки нельзя ни под каким предлогом.

С вечера четверга нельзя употреблять пищу, также стоит воздержаться от питья. Считается, что если в этот день не пить воду, то в течение всего года любая жидкость будет приносить пользу здоровью.

В этот день не проводят свадебных церемоний и церковного венчания (в принципе, ни один батюшка не даст на это добро). Вообще, жениться в пост – очень плохая примета.