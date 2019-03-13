У ребенка жар, скорая не может добраться три дня - новая беда путинской Розы

В поселке Роза Коркинского района (Челябинская область) скорая три дня не могла добраться до дома №1-А по улице Джамбула – застревала на дороге, которую за всю зиму, вероятно, ни разу не почистили. Образовавшаяся на проезжей части снежная каша стала очень похожа на болото, способное засосать внутрь все, что в него попадет.

Родителям больного малыша (у трехлетнего мальчика была очень высокая температура) приходилось выносить его на улицу и нести на руках не меньше 800 метров - к месту, до которого автомобиль скорой медицинской помощи все же мог доехать. Семья Гордеевых из коркинского поселка, живущая на отшибе, совершенно отчаялась. О беде розинцев стало известно агентству «Урал-пресс-информ».

Корреспондент агентства позвонила в администрацию Розы, чтобы узнать, как там будут решать проблему и будут ли. Результат общения оказался обнадеживающим - подрядчик (ИП Бородин), с которым сразу же связалась сотрудница администрации, пообещал местным властям как можно быстрее почистить проблемную улицу.

«Андрей Васильевич Бородин сказал, что дорогу на Джамбула почистят сегодня же», - сообщили в администрации.

Завтра, 14 марта, агентство «Урал-пресс-информ» обязательно проверит, исполнил ли местный предприниматель данное администрации обещание.

Увы, но улица Джамбула - не единственная проблемная в многострадальном поселке Роза. Если заболеет ребенок на другой улице, к нему скорая доберется?! Вопрос остается открытым.

Розе в последние годы вообще сильно достается. Сначала возникла угроза обрушения бортов коркинского разреза - случилось массовое переселение розинцев, сейчас горит официально закрытая с 1 января этого года розинская свалка - поселок и его окрестности регулярно задыхаются от запаха гари. Чувствуют себя при этом местные жители, как ежики в тумане: видимость тоже оставляет желать лучшего. Теперь вот новая напасть - нечищеные дороги. От этой, третьей беды страдает и город Коркино. Машины горожан постоянно вязнут в подтаявшем снегу, которого очень много. Найти место для парковки невероятно сложно. Дворы превратились в блюда для снежной каши – неаппетитной и очень опасной: застрянешь и не выберешься. В диспетчерской службе Коркино агентству «Урал-пресс-информ» рассказали, что обращений по поводу некачественной уборки снега от горожан поступает очень много. Проблема действительно острая.

«Снега много, техники мало. Да и человеческого фактора никто не отменял – люди же не могут работать круглосуточно», - посетовал дежурный.

Тем временем, коркинцы уверены: если бы ответственные службы принимали меры своевременно, снежного кошмара можно было бы избежать. Как говорится, готовь сани летом.