Новости Челябинска и
Челябинской области
15:10
Автор:
Галина Иванова
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У Союза журналистов Челябинской области – новый председатель

Союз журналистов Челябинской области возглавила  директор областного правительственного телеканала «ОТВ» Светлана Яремчук. За нее отдали свои голоса 40 делегатов внеочередной отчетно-выборной конференции, которая была проведена досрочно из-за безвременной кончины ее прежнего председателя Ольги Давиденко.

Светлана – хороший организатор, активная общественница. Она была членом региональной Общественной палаты, в прошлом созыве представляла  Челябинскую область в Общественной палате РФ.

На выборах ей оппонировали бывший сотрудник информационно-аналитического управления областного правительства, ныне заведующий сектором проектных технологий публичной библиотеки Рифат Абдрашитов и бывший телеведущий  ГТРК «Южный Урал», пресс-секретарь областного кардиоцентра Вячеслав Афанасьев. За Рифата, декларирующего некоторую конфронтацию с властями, проголосовали 9  делегатов, а Вячеслав снял свою кандидатуру в пользу Светланы Яремчук. Оба они на этой же конференции были избраны в состав правления по предложенному новым председателем списку.

Автор:
Галина Иванова
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Теги: 
Союз журналистов