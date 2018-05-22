У Союза журналистов Челябинской области – новый председатель

Союз журналистов Челябинской области возглавила директор областного правительственного телеканала «ОТВ» Светлана Яремчук. За нее отдали свои голоса 40 делегатов внеочередной отчетно-выборной конференции, которая была проведена досрочно из-за безвременной кончины ее прежнего председателя Ольги Давиденко.

Светлана – хороший организатор, активная общественница. Она была членом региональной Общественной палаты, в прошлом созыве представляла Челябинскую область в Общественной палате РФ.

На выборах ей оппонировали бывший сотрудник информационно-аналитического управления областного правительства, ныне заведующий сектором проектных технологий публичной библиотеки Рифат Абдрашитов и бывший телеведущий ГТРК «Южный Урал», пресс-секретарь областного кардиоцентра Вячеслав Афанасьев. За Рифата, декларирующего некоторую конфронтацию с властями, проголосовали 9 делегатов, а Вячеслав снял свою кандидатуру в пользу Светланы Яремчук. Оба они на этой же конференции были избраны в состав правления по предложенному новым председателем списку.